Москва17 авг Вести.Представители территориального центра комплектования (военкомата) в Киеве освободили ранее задержанного митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия, но изъяли его паспорт. Об этом сообщил адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), Никита Чекман в Telegram-канале.

Ранее юрист проинформировал, что иерарх УПЦ вместе с клириком епархии протоиереем Анатолием Вишневым были доставлены сотрудниками ТЦК в Дарницкий районный военкомат Киева для принудительного прохождения военно-врачебной комиссии.

Чекман уточнил , что митрополита в итоге выпустили из здания районного ТЦК, однако, со слов самого священнослужителя, сотрудники учреждения изъяли у него паспорт гражданина Украины. При этом адвокат подчеркнул, что военкомы не составили никакой расписки или официального протокола об изъятии личного документа, лишив священнослужителя каких-либо правовых бумаг, объясняющих законность таких действий.

В то же время, по данным защитника, в отношении священника Анатолия Вишневого продолжаются попытки принудительной мобилизации. Чекман добавил, что клирик не числился в розыскных списках, не допускал нарушений воинского учета и не имел правовых оснований для задержания. Адвокатская команда намерена в судебном порядке обжаловать незаконное удержание священнослужителей и изъятие документов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК похитили двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви.