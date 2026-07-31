На Украине мобилизовали блогера, у которого есть проблемы с психикой На Украине мобилизовали автора популярного мема и блогера Зипулю

Москва31 июл Вести.На Украине мобилизовали блогера и автора популярного мема "Ничего страшного" Андрея Посысаева, известного как Андрей Зипуля. Об этом сообщается на его странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ).

Как утверждается, военно-врачебная комиссия длилась всего 5 минут, несмотря на то что у блогера есть проблемы с психикой.

Он учился в интернате для детей с задержкой психического развития. К сожалению, оформить инвалидность или диагноз он не смог. Сейчас уже не в Киеве говорится в сообщении

Ранее генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев высказал мнение, что мобилизация на Украине может дойти до того, что под призыв попадут подростки.