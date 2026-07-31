Москва31 июлВести.На Украине мобилизовали блогера и автора популярного мема "Ничего страшного" Андрея Посысаева, известного как Андрей Зипуля. Об этом сообщается на его странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ).
Как утверждается, военно-врачебная комиссия длилась всего 5 минут, несмотря на то что у блогера есть проблемы с психикой.
Он учился в интернате для детей с задержкой психического развития. К сожалению, оформить инвалидность или диагноз он не смог. Сейчас уже не в Киевеговорится в сообщении
Ранее генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев высказал мнение, что мобилизация на Украине может дойти до того, что под призыв попадут подростки.