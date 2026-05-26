Москва26 маяВести.Украинский военнопленный Владимир Никончук обучался в центре подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) только пять дней за весь месяц, а все остальное время бухал, сообщает РИА Новости.
Изловили меня прямо во дворе. Учебка, месяц я был там, только пять дней учился. Там больше нечего делать, как только бухать. Без оружия, без ничего. Нам не давали оружие. Вместо автомата - кирка и лопатаприводит РИА Новости слова Никончука
Из-за преклонного возраста Никончука так и не взяли в учебную группу.