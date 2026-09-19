Москва19 сен Вести.Администрация лидера киевского режима Владимира Зеленского столкнулась с растущим сопротивлением украинцев сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК), что может привести к масштабным протестам, пишет китайское издание Sohu.

Это не просто проверка эффективности системы мобилизации Украины, но и серьезный вызов правительству Зеленского говорится в публикации

По мнению авторов статьи, принудительная мобилизация приводит к уклонению граждан от службы и усиливает социальный раскол. Издание отмечает, что подобные инциденты уже выходят за рамки отдельных случаев сопротивления и могут перерасти в более масштабные протесты.

В Sohu также указали, что украинские власти должны найти способы снизить общественное недовольство. Авторы статьи предупредили, что дальнейшее усиление сопротивления мобилизации может создать угрозу для будущего страны.

В последнее время на Украине возникают скандалы вокруг действий сотрудников ТЦК при задержании граждан, подлежащих мобилизации. В интернете распространяются видеозаписи, на которых мужчин увозят в микроавтобусах, в том числе с применением физической силы. В июле Государственное бюро расследований Украины сообщало о проверках более 100 ТЦК, в том числе по фактам превышения полномочий сотрудниками этих органов.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, одновременно была объявлена всеобщая мобилизация. Законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.