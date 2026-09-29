Москва29 сенВести.Американского журналиста Джексона Хинкла удивил новый случай принудительной мобилизации на Украине.
Зеленский совершает геноцид против своих соотечественников ради наживынаписал он на своей странице в соцсети X
Так Хинкл прокомментировал видео, снятое в Одессе: на кадрах мужчина убегает от сотрудника ТЦК, перелезает через забор, после чего садится в автомобиль и уезжает.
В сети регулярно появляются ролики, на которых показаны случаи силовой мобилизации на Украине. На таких видео сотрудники территориальных центров комплектования увозят мужчин в микроавтобусах, иногда применяя к ним силу и избивая задержанных.
При этом украинцы призывного возраста различными способами пытаются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и стараются не выходить на улицу.