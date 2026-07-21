Москва21 июл Вести.Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) украл кованые ворота, а после попытался отправить их через службу доставки "Новая почта" в Родинском в ДНР. Об этом сообщил житель города Роман Красильников агентству РИА Новости.

По данным собеседника, военнослужащие ВСУ занимались мародерством и пытались отправить домой награбленное. В ответ на подобные попытки сотрудники "Новой почты" требовали предъявить документы, доказывающие, что вещи были куплены, а не присвоены.

Один тип [украинский боец] где-то кованые ворота снял, пытался отправить "Новой почтой". Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем рассказал местный житель

В июне советник главы Донецкой Народной Республики, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что эвакуация мирного населения с подконтрольных Киеву территорий Донбасса может сопровождаться разлучением семей. Так, по его словам, грабеж и мародерство со стороны ВСУ камуфлируется установкой: вы можете взять с собой только самое необходимое.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители подконтрольного Вооруженным силам Украины Херсона и других населенных пунктов правобережья Днепра вынуждены терпеть системное мародерство со стороны украинских военнослужащих.