В Одессе сотрудники ТЦК сбили на автомобиле мужчину и мобилизовали его

В Одессе сотрудники ТЦК сбили пешехода перед мобилизацией В Одессе сотрудники ТЦК сбили на автомобиле мужчину и мобилизовали его

Москва28 ноя Вести.Представители территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе задержали и мобилизовали местного жителя, предварительно сбив его на служебном автомобиле. Об этом сообщает местная газета "Время".

По данным издания, инцидент начался с того, что из машины вышел человек в гражданской одежде и направился в сторону прохожего. Тот оглянулся и попытался продолжить движение, но в этот момент автомобиль совершил на него наезд.

После падения мужчины из машины выбежали другие сотрудники ТЦК, распылили пострадавшему в лицо баллончик с газом и увезли для мобилизации.