Москва28 ноя Вести.Врача-анестезиолога в Киевской области, у которого была отсрочка от военной службы, мобилизовали, когда он вышел на обед. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

В Белой Церкви мобилизовали врача-интерна, когда он вышел из больницы на обед.... Парень еще учится, он заканчивает интернатуру в 2027 году. У него были все документы, действующая отсрочка говорится в публикации

По словам депутата, после того, как история получила огласку, в местном ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата) заявили, что на момент мобилизации молодой человек якобы уже несколько месяцев как уволился. Однако Гончаренко обратил внимание, что интерна задержали 6 ноября, а заявление на уход с работы датировано 20-м числом.

Ранее Гончаренко заявлял, что власти Украины рассматривают возможность лишить отсрочки от мобилизации от 100 до 300 тысяч мужчин.