Студента 59 лет мобилизовали в Закарпатье, но суд отменил решение

ТЦК в Закарпатье мобилизовали 59-летнего студента Студента 59 лет мобилизовали в Закарпатье, но суд отменил решение

Москва14 ноя Вести.Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования - аналог военкоматов на Украине) в Закарпатье мобилизовали студента 1967 года рождения, но решение удалось отменить через суд, сообщает издание "Страна.ua".

По данным издания, задержанный ТЦК оказался 59-летним студентом Свалявского колледжа пищевых технологий Национального университета пищевых технологий по специальности "туризм и рекреация".

Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину, заявив, что тот якобы не знает программы и деталей процесса обучения говорится в материале

Мужчину зачислили в подразделение, однако суд встал на его сторону. Военкомов обязали отменить решения: исключить мужчину из личного состава подразделения и отозвать приказ о мобилизации. Суд исходил из того, что у него есть отсрочка как у студента, и это подтвердил сам вуз.

Ранее сообщалось, что командиры мобилизованных в ВСУ украинцев выкачивают деньги из военнослужащих и их семей, а после опустошения счетов отправляют призывников в штурмовые группы, где те погибают.