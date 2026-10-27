Суд на Украине: смена пола дает основание для снятия с воинского учета Днепропетровский суд обязал ТЦК снять с учета человека после смены пола

Москва27 окт Вести.Днепропетровский окружной административный суд на Украине обязал территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) снять человека с воинского учета после смены пола с мужского на женский. Об этом пишет украинская "Судебно-юридическая газета".

Согласно материалам дела, после смены пола и получения нового паспорта украинец обратился в военкомат с просьбой исключить его из учетных списков, однако получил отказ. В ТЦК заявили, что смена пола не служит для этого основанием, и обязали заявителя пройти военно-врачебную комиссию.

Рассмотрев дело, суд признал действия центра комплектования дискриминацией. Он указал на смену пола "на биологическом уровне" и установил, что у человека отсутствует медицинское или фармацевтическое образование, наличие которого предполагает обязательную постановку женщин на воинский учет.

В итоге суд заключил, что действия ТЦК "нарушают фундаментальные права человека", и удовлетворил административный иск в полном объеме. Решение об отказе в исключении из ресстра воинского учета отменено, а ТЦК обязан снять человека с учета и внести обновленные данные в реестр.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, ее сроки неоднократно продлевались (последний раз - 16 октября), при этом власти принимают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Всоциальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. На этом фоне мужчины стремятся откупиться или покинуть страну.