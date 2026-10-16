СМИ: мужчину в Киеве принудительно доставили в ТЦК без оснований

В Киеве мужчину силой доставили в ТЦК, хотя он не был в розыске СМИ: мужчину в Киеве принудительно доставили в ТЦК без оснований

Москва16 окт Вести.В Киеве мужчину принудительно доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, выполняет функцию военкомата), несмотря на то, что он не находился в розыске. Об этом сообщает украинский портал ТСН.ua, прикрепив видео задержания.

По словам очевидцев, инцидент произошел возле жилого комплекса "Оазис": мужчину схватили, не проверив документы. Находившуюся рядом женщину, как утверждают свидетели, толкали и угрожали ей газовым баллончиком.

В украинской полиции сообщили порталу, что 42-летнего мужчину доставили в ТЦК для обновления данных, поскольку он не прошел военно-врачебную комиссию. При этом в розыске он не числился.

Ранее ТАСС со ссылкой на военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Волощенюка, взятого в плен российскими бойцами, сообщил, что работники ТЦК получают денежное вознаграждение за принудительное силовое задержание граждан и их отправку в зону боевых действий.