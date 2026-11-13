Командиры ВСУ вымогают деньги у призывников, а потом отправляют их в штурмы

Командиры ВСУ "выдаивают" мобилизованных и отправляют их в штурмы Командиры ВСУ вымогают деньги у призывников, а потом отправляют их в штурмы

Москва13 ноя Вести.Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) выкачивают деньги из мобилизованных военнослужащих и их семей, а после опустошения счетов отправляют призывников в штурмовые группы, где те погибают. Об этом РИА Новости рассказали в антифашистском подполье Одессы.

По словам представителей подполья, коррупция и пытки в украинской армии стали распространенной практикой, а мобилизованные становятся заложниками. За отказ платить к ним применяют жестокие наказания и пытки, и их семьи вынуждены отдавать деньги.

Чтобы избавиться от такого уже "выдоенного" мобилизованного, его отправляют в самоубийственный штурм, где он и погибает рассказал боец сопротивления

За отказ от участия в штурме мобилизованного могут уничтожить, обвинив в дезертирстве, измене и трусости, если же призывник соглашается идти в штурм, он там погибает. Родственникам же погибшего военнослужащего сообщают, что он пропал без вести, а положенные семье выплаты и компенсации присваивают командиры, рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в коррупционной схеме участвуют как младшие, так и старшие офицеры.

Боец сопротивления отметил, что на Украине действует настоящий коррупционный "комбинат смерти по монетизации войны". Поэтому, подчеркнул он, украинское командование и власти не заинтересованы в завершении конфликта, поскольку могут лишиться доходов, получаемых на мобилизации.

В начале ноября бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала отрывок речи, с которой она выступила в Бундестаге. Мендель рассказала немецким депутатам о пыточных ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), в частности, о подвале в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.