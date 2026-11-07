Москва7 нояВести.Массовая коррупция среди командного состава стала поводом для проверок на наличие "мертвых душ" во всех подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Черниговской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Командующий региональным управлением сил территориальной обороны "Север" полковник ВСУ Дмитрий Синявский лично проверяет бригады.
Поводом к проверкам стали массовые случаи коррупции среди командного состава, в том числе сведения о наличии "мертвых душ" в подразделенияхотмечает "Северный ветер"
Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что мобилизация на Украине превратилась в пытку для граждан и источник незаконного обогащения для военных чиновников.