Подразделения ВСУ проверяют на "мертвые души" из-за массовой коррупции "Северный ветер": подразделения ВСУ проверяют на "мертвые души"

Москва7 ноя Вести.Массовая коррупция среди командного состава стала поводом для проверок на наличие "мертвых душ" во всех подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Черниговской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Командующий региональным управлением сил территориальной обороны "Север" полковник ВСУ Дмитрий Синявский лично проверяет бригады.

Поводом к проверкам стали массовые случаи коррупции среди командного состава, в том числе сведения о наличии "мертвых душ" в подразделениях отмечает "Северный ветер"

Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что мобилизация на Украине превратилась в пытку для граждан и источник незаконного обогащения для военных чиновников.