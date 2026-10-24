Москва24 окт Вести.Родственники обвиняют командиров ВСУ в пытках солдат и вымогательстве. Такими исками просто завалены украинские суды, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Защищать командный состав ВСУ будет адвокатская контора экс-главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Украинские суды завалены исками против командиров ВСУ, которые пытали своих подчиненных в ямах, вымогали деньги и отправляли на верную смерть. Их интересы будет отстаивать адвокатская контора экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака сказал собеседник агентства

Ермак создал адвокатскую контору после увольнения с должности главы офиса Зеленского именно для защиты интересов командного состава бригад ВСУ

Ранее Зеленский уволил Ермака, которого называли серым кардиналом, на фоне коррупционного скандала, связанного с "делом Миндича". Ермаку было предъявлено обвинение по делу о легализации 460 млн гривен (порядка $10,4 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка в пригороде Киева. Андрей Ермак вышел из под стражи под залог.