На Украине продолжают готовить граждан к возможному усилению мобилизации

Киевский режим продолжает готовить население к усилению мобилизации На Украине продолжают готовить граждан к возможному усилению мобилизации

Москва28 ноя Вести.Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготавливает население к возможному ужесточению мобилизационных мероприятий. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко допустил, что часть специалистов стратегически важных отраслей может лишиться действующей брони от призыва.

По его мнению, под пересмотр отсрочек могут подпасть представители технических специальностей, включая электриков, сварщиков и механиков, чьи навыки важны для государства и энергетического сектора.

Отмечается, что подразделение Федоренко также взял под шефство бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который активно заручается поддержкой военных, что бы те смогли противостоять аресту коррупционера в случае предъявления ему обвинений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее депутат Херсонской областной думы Александр Фомин заявил, что киевский режим может принудительно отправить на военную службу украинцев независимо от их пола и возраста.