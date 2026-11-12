Москва12 нояВести.Киевский режим может добирать число мобилизованных за счет тех сотрудников, которым ранее на предприятиях промышленности выписывалась бронь. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Спиридон Килинкаров.
По его словам, схема с набором мобилизованных сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования - аналог военкомата - прим. ред.) уже обкатана.
Законопослушные граждане в свое время встали на учет в ТЦК. Они прошли все необходимые процедуры, но у них была бронь, потому что они работали на критическом предприятии. И если предприятие перестает функционировать, то с него снимают статус критического, а те, кто выброшен за пределы, становится целью ТЦКзаявил Спиридон Килинкаров
И за этими людьми будут гоняться, пытаясь их отправить на фронт, отметил эксперт
С учетом того, как разносится украинская энергетика, предприятий, которые перестанут функционировать, будет все больше. И будут высвобождаться люди, за которыми будет гоняться ТЦК. Вот и вся схема, очень простая и понятнаязаключил он
При этом выехать за пределы Украины - крайне дорого.
Это крайне сложная задача, и это очень дорого. Начиналось все с 5 тыс. долларов, за право выезда за пределы Украины, сейчас эта сумма доходит до 50 тыс. Это уже целая индустрия услуг, которые предоставляются людям с финансовым ресурсомсказал политолог
А если нет таких денег, то шансов придумать какой-либо способ, как "вырваться из этого концлагеря", будет сделать гораздо сложнее, полагает Спиридон Килинкаров.