Эксперт прогнозирует новую волну мобилизации на Украине Килинкаров объяснил, как ТЦК на Украине будут добирать число мобилизованных

Москва12 ноя Вести.Киевский режим может добирать число мобилизованных за счет тех сотрудников, которым ранее на предприятиях промышленности выписывалась бронь. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Спиридон Килинкаров.

По его словам, схема с набором мобилизованных сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования - аналог военкомата - прим. ред.) уже обкатана.

Законопослушные граждане в свое время встали на учет в ТЦК. Они прошли все необходимые процедуры, но у них была бронь, потому что они работали на критическом предприятии. И если предприятие перестает функционировать, то с него снимают статус критического, а те, кто выброшен за пределы, становится целью ТЦК заявил Спиридон Килинкаров

И за этими людьми будут гоняться, пытаясь их отправить на фронт, отметил эксперт

С учетом того, как разносится украинская энергетика, предприятий, которые перестанут функционировать, будет все больше. И будут высвобождаться люди, за которыми будет гоняться ТЦК. Вот и вся схема, очень простая и понятная заключил он

При этом выехать за пределы Украины - крайне дорого.

Это крайне сложная задача, и это очень дорого. Начиналось все с 5 тыс. долларов, за право выезда за пределы Украины, сейчас эта сумма доходит до 50 тыс. Это уже целая индустрия услуг, которые предоставляются людям с финансовым ресурсом сказал политолог

А если нет таких денег, то шансов придумать какой-либо способ, как "вырваться из этого концлагеря", будет сделать гораздо сложнее, полагает Спиридон Килинкаров.