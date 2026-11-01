Сооснователя "Квартал 95" отпустили из военкомата после звонка сверху Друга Зеленского Манжосова освободили из ТЦК после звонка чиновника

Москва1 ноя Вести.Друга Владимира Зеленского и сооснователя студии "Квартал 95" Дениса Манжосова отпустили из территориального центра комплектования в Киеве. Как сообщило украинское издание со ссылкой на официальные документы из военкомата, освобождение произошло после предполагаемого вмешательства высокопоставленного чиновника.

По данным издания "Одесский наблюдатель", 28 октября 2026 года Манжосова доставили в Днепровский районный ТЦК украинской столицы. Уже на следующий день его фамилия отсутствовала в списках военкомата. В журнале регистрации военнообязанных зафиксировано прибытие мужчины в 10:57, после чего он позвонил своему брату. Впоследствии, утверждается в сообщении, в ТЦК поступил звонок чиновника с распоряжением отпустить задержанного.

Ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники ТЦК и полиции, предположительно, избили и похитили архимандрита Владимира — священнослужителя Украинской православной церкви. Кроме того, поступала информация о мобилизации сотрудниками военкомата в Кременчуге Полтавской области протоиерея УПЦ Иоанна Вуса.