Пленный ВСУ рассказал, как командиры "Азова" оставили их в окружении Пленный ВСУ Миронюк: командиры "Азова" оставили солдат в окружении

Москва29 сен Вести.Командиры украинского нацбата "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация) оставили боевиков Вооруженных сил Украины из соседней части в окружении в городе Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал украинский военнопленный Иван Миронюк из 38-й бригады.

По его словам, которые приводит Минобороны РФ, его бригаде говорили, что присутствие рядом "Азова" – это якобы гарантия безопасности. Однако понимая, что российские войска скоро быстро прорвутся, командование "Азова" тихо отводило в тыл некоторые свои элитные подразделения.

Попали на радиоканал, где азовцам их командиры передавали, что вы сворачивайтесь и тихонько выходите... Прокопенко, их командир, их выводит, а мы остаемся погибать в окружении сказал Миронюк

Военнопленный подчеркнул, что выйти из окружения российских войск для украинских боевиков уже невозможно из-за слишком большого расстояния и количества дронов ВС РФ.

Доброполье является одним из ключевых направлений для дальнейшего продвижения российских войск в Донбассе. В российском оборонном ведомстве заявили, что солдаты ВС РФ за сутки взяли под контроль 72 здания в городе.