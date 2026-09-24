Катастрофа для ВСУ в добропольском котле неминуема Эксперт Ераносян заявил о катастрофическом положении боевиков ВСУ в Доброполье

Москва24 сен Вести.Украинские подразделения, запертые в городе Доброполье в ДНР без возможности подвозить резервы, провиант и боеприпасы из-за нарушенной логистики, теряют возможность контролировать населенный пункт. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

Карта - обстановка Фото: Минобороны РФ

По его словам, возможностей для сопротивления в Доброполье у элитных подразделений ВСУ почти не осталось. Две наиболее подготовленные бригады Нацгвардии Украины и 425-й штурмовой полк "Скала" загнаны в котел российскими войсками.

Трасса перерезана на юго-восточном направлении, Анновка на северо-востоке также под контролем российской армии. Ждать подмоги, провианта и ротации эти подразделения… не могут. Поэтому катастрофа неминуема для ВСУ отметил эксперт

Добропольское направление является одним из ключевых для освобождения Донбасса и имеет принципиальное значение для наступательных операций ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Доброполье, которое находится рядом с одноименным городом в ДНР, где сейчас заблокированы элитные подразделения ВСУ.