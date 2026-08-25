Военный аналитик рассказал об удручающем положении ВСУ в Доброполье Военэксперт объяснил, почему ВСУ не смогут сопротивляться ВС РФ в Доброполье

Москва25 авг Вести.В Доброполье не хватает боевиков ВСУ, припасов и военной техники для оказания сопротивления наступающей российской армии. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный аналитик и политолог Вадим Мингалев.

Эксперт отметил, что в таких условиях бойцам ВС РФ стоит навязать противнику уличные бои, так как у боевиков ВСУ нет сил, чтобы сражаться за каждый дом.

Для того, чтобы сражаться за каждый дом, у боевиков ВСУ не хватает сил. Поэтому наша тактика на сегодняшний день по Доброполью — именно навязать уличные бои в самом Доброполье. Потому что как раз именно у ВСУ не хватает в первую очередь количественного состава вооруженных сил, которые могли бы оказать должное сопротивление заявил Мингалев

Он добавил, что ВС РФ необходим быстрый штурм, чтобы боевики ВСУ не успели опомниться и получить подкрепление. Сейчас логистика противника практически нарушена, отметил специалист.

Вооруженные силы Украины были несколько расслаблены, потому что, в принципе, ждали ротации. И по большому счету их мысли уже были не об обороне самого Доброполья, а именно о ротации. … Этого не случилось. Поэтому те вооруженные силы, которые находятся непосредственно в самом Доброполье, не будут, так сказать, яро сопротивляться, потому что силы у боевиков недостаточно добавил военный аналитик

Он уточнил, что в Доброполье сейчас находятся наемники из Колумбии, Франции и скандинавских стран, а также спецназ СБУ.

Эксперт добавил, что после освобождения Доброполья для ВС РФ откроется путь к наступлению на Краматорск и Славянск.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что освобождение села Анновка на окраине Доброполья создало возможность для дальнейшего штурма города.