СБУ может удерживать бывшего члена нацбатальона "Айдар" в подвале ТАСС: СБУ может удерживать бывшего боевика "Айдара" в подвале

Москва24 сен Вести.Бывший боевик националистического батальона "Айдар" Евгений Савицкий, критиковавший украинское командование, может удерживаться Службой безопасности Украины (СБУ) в подвале. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Савицкий в социальных сетях критиковал украинское военное командование, действия ТЦК и главу киевского режима Владимира Зеленского, отметил собеседник агентства.

По данным силовиков, после серии публикаций к нему приехали вооруженные полицейские и сотрудники СБУ.

После этого он резко перестал вести социальные сети. По всей видимости, Савицкий не послушал вооруженных людей, пришедших к нему в первый раз, и теперь сидит где-то в подвале СБУ на перевоспитании заявил источник

Ранее сообщалось, что СБУ задержала боевика 41-й бригады Вооруженных сил Украины Александра Тодорова, который призывал украинцев выйти на митинг в Киеве к офису Зеленского.