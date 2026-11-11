Москва11 ноя Вести.Часть работников металлургии Украины рискует остаться без брони и оказаться под прицелом ТЦК из-за возможной модернизации отрасли. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил бывший депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

По его словам, на фоне ударов Вооруженных сил России металлургическим предприятиям Украины потребуется модернизация. В связи с этим, как считает политик, некоторые сотрудники отрасли могут остаться без работы.

Надо понимать, что эти люди, которые работали в том числе и на предприятии, речь идет где-то порядка о 65 тысячах человек в целом по металлургии украинской. Это законопослушные люди, которые одни из первых стали на учет... Они прошли все эти комиссии, они встали на учет, и у них была бронь. Сейчас предприятие теряет статус "критического предприятия", соответственно, теряется и бронь. Поэтому часть людей будет под прицелом ТЦК, а часть будет использована собственниками этих предприятий для проведения модернизации своего производства сказал Килинкаров

Также политик раскрыл, сколько потребуется финансов Украине, чтобы модернизировать металлургические предприятия. По самым скромным подсчетам, как отметил Килинкаров, Киеву нужно будет порядка $1,5 млрд.