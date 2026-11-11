Килинкаров: на модернизацию металлургии Украины потребуется около $1,5 млрд

Килинкаров назвал сумму, которая нужна для модернизации металлургии Украины Килинкаров: на модернизацию металлургии Украины потребуется около $1,5 млрд

Москва11 ноя Вести.Для модернизации металлургической отрасли Украины потребуется порядка $1,5 млрд. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат украинской Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

Возобновить работу тех печей, которые были остановлены, уже не получится, именно поэтому нужна модернизация, считает Килинкаров.

Для модернизации вообще металлургической отрасли Украины, по самым скромным подсчетам, нужно где-то порядка полутора миллиардов долларов для того, чтобы ее перестроить и сделать эту металлургию более-менее современной сказал Килинкаров

По его мнению, в ходе модернизации часть работников украинских металлургических предприятий останется, а остальные станут целью ТЦК.

Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" приступило к консервации производственных мощностей из-за повреждений в результате ракетных ударов.