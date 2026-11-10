"АрселорМиттал" законсервирует завод в Кривом Роге после ударов "АрселорМиттал Кривой Рог" законсервирует производство после обстрелов

Москва10 ноя Вести.Крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" приступило к консервации производственных мощностей, передает "Страна.ua".

Меткомбинат переводится в режим "холодной остановки" из-за повреждений в результате ракетных ударов.

Руководство завода подчеркнуло, что продолжение деятельности в текущей обстановке не представляется возможным из соображений безопасности.

В официальном заявлении компании отмечается, что вопрос о возобновлении стабильной работы предприятия будет поднят в ходе консультаций с украинским правительством только после завершения конфликта и при наличии соответствующих условий.

Генеральный директор комбината Мауро Лонгобардо пояснил, что решение о переходе в режим ожидания является превентивным шагом, направленным на сохранение активов и минимизацию операционных рисков.

Ранее ВС РФ атаковали электроподстанции в Кривом Роге.