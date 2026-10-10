Москва10 окт Вести.Металлургический завод "АрселорМиттал Кривой Рог" переведут в режим "холодной остановки" до конца конфликта, сообщает предприятие на своем официальном сайте.

Холодная остановка означает прекращение производства и консервацию промышленных активов, уточнили в компании.

Хочу подчеркнуть, что холодная остановка – это не просто приостановка производства. Это превентивная мера для обеспечения устойчивости бизнеса и способ управления значительными рисками на уровне каждого отдельного актива. Наш приоритет номер один – сохранить наших людей и промышленные активы, чтобы мы могли возобновить работу при первой же возможности