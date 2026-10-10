Москва10 октВести.Металлургический завод "АрселорМиттал Кривой Рог" переведут в режим "холодной остановки" до конца конфликта, сообщает предприятие на своем официальном сайте.
Холодная остановка означает прекращение производства и консервацию промышленных активов, уточнили в компании.
Хочу подчеркнуть, что холодная остановка – это не просто приостановка производства. Это превентивная мера для обеспечения устойчивости бизнеса и способ управления значительными рисками на уровне каждого отдельного актива. Наш приоритет номер один – сохранить наших людей и промышленные активы, чтобы мы могли возобновить работу при первой же возможностизаявил гендиректор завода Мауро Лонгобардо
Ранее глава украинского холдинга "Метинвест" Александр Водовиз заявил, что сталелитейная отрасль Украины находится в критическом состоянии из-за разрушения заводов.
По данным СМИ, Украина лишилась 90% всей выплавки стали после ударов по ключевым сталелитейным предприятиям.