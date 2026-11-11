Москва11 ноя Вести.Решение о консервации крупнейшего металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" – смерть для города. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, после консервации завода без работы могут остаться порядка 16 тысяч человек.

Это смерть для города, потому что предприятие градообразующее, предприятие бюджетообразующее, более того, весь малый и средний бизнес вне деятельности "Криворожсталь" (старое название завода. – Прим. ред.) он все равно крутился вокруг "Криворожстали", потому что основной потребитель розничных магазинов и так далее, — это те, кто стабильно на" Криворожстали" получал заработную плату. Но так уж сложилось, что других крупных предприятий в Кривом Роге такого масштаба просто нет. Поэтому, исходя из этой логики, и малый бизнес схлопнется, и в перспективе средний бизнес схлопнется, и в целом без "Криворожстали" Кривому Рогу будет очень тяжело отметил Кнырик

Эксперт также добавил, что киевский режим заинтересован в ухудшении экономической ситуации на Украине – тогда оставшихся без работы мужчин будет проще "ловить на улицах и отправлять на фронт".

Ранее на Украине сообщили, что "АрселорМиттал Кривой Рог" приступило к консервации производственных мощностей. Меткомбинат переводится в режим "холодной остановки" из-за повреждений в результате ракетных ударов.