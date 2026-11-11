Москва11 ноя Вести.Кривой Рог, родной город главы киевского режима Владимира Зеленского, после ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по металлургическому предприятию "АрселорМиттал Кривой Рог" потихоньку умирает. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, завод уже находится в "холодной" стадии – остывают печи.

Это означает, что потихонечку переводят работников на частичную оплату, на более длительные отпуска за свой счет, и потихоньку город умирает, потому что в условиях, в которых сегодня находится Кривой Рог, реально выжить невозможно сказал Олейник

Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" приступило к консервации производственных мощностей.

Ранее Александр Вилкул, глава совета обороны Кривого Рога, заявил о сложной обстановке в городе. По его словам, после остановки работы крупнейших предприятий речь идет о выживании.