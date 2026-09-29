Глава совета обороны Вилкул о ситуации в Кривом Роге: речь идет о выживании

Речь идет о выживании: в родном городе Зеленского рассказали о текущей ситуации Глава совета обороны Вилкул о ситуации в Кривом Роге: речь идет о выживании

Москва29 сен Вести.Александр Вилкул, глава совета обороны Кривого Рога, родного города главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил о сложной обстановке в населенном пункте. По его словам, после остановки работы крупнейших предприятий в городе сейчас речь идет о выживании.

Ключевые предприятия города – "АрселорМиттал Кривой Рог", Ингулецкий ГОК, КЖРК и Южный ГОК – не работают, а остальные крупные заводы выпускают не более четверти довоенного объема продукции, сообщил он.

Речь не идет о развитии. Речь идет о выживании. Сейчас нужно выжить цитирует Вилкула украинское издание УНИАН

Также из-за резкого падения налоговых поступлений город проведет секвестр бюджета и остановит несколько важных проектов. По словам Вилкула, прогноз на 2027 год крайне неблагоприятный.

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