Депутаты Кривого Рога заявили об угрозах из-за планов закрыть крупнейший завод Совет Кривого Рога напомнил миллиардеру Митталу об угрозах из-за закрытия завода

Москва29 окт Вести.Горсовет Кривого Рога в Днепропетровской области напомнил индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, что закрытие крупнейшего на Украине металлургического завода приведет к потере доходов тысяч семей и экологическим рискам, пишет украинское издание "Страна".

Сейчас на заводе работает 17 тысяч человек. Городские депутаты узнали, что Миттал планирует законсервировать предприятие в условиях вооруженного конфликта.

Криворожский горсовет обратился к индийскому миллиардеру с просьбой пересмотреть планы полной остановки предприятия.

В горсовете предупреждают об утрате доходов тысячами семей в случае масштабного сокращения персонала. Также депутаты указывают на экологические риски отмечается в сообщении

Депутаты заявили, что из-за консервации предприятия прекратится надлежащее обслуживание хвостохранилищ, дамб и систем отвода шахтных вод.

В середине октября Украина полностью прекратила выпуск стали.