Москва29 октВести.Горсовет Кривого Рога в Днепропетровской области напомнил индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, что закрытие крупнейшего на Украине металлургического завода приведет к потере доходов тысяч семей и экологическим рискам, пишет украинское издание "Страна".
Сейчас на заводе работает 17 тысяч человек. Городские депутаты узнали, что Миттал планирует законсервировать предприятие в условиях вооруженного конфликта.
Криворожский горсовет обратился к индийскому миллиардеру с просьбой пересмотреть планы полной остановки предприятия.
В горсовете предупреждают об утрате доходов тысячами семей в случае масштабного сокращения персонала. Также депутаты указывают на экологические рискиотмечается в сообщении
Депутаты заявили, что из-за консервации предприятия прекратится надлежащее обслуживание хвостохранилищ, дамб и систем отвода шахтных вод.
В середине октября Украина полностью прекратила выпуск стали.