Москва16 окт Вести.Президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире Украинского радио заявил, что в сентябре украинская металлургия не выплавила ни одной тонны стали из-за российских ударов. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

То, что сейчас происходит, - не просто тяжелая или критическая ситуация, это трагическая ситуация, когда отрасль, которой более 150 лет, в прошлом месяце произвела ноль стали заявил Каленков

По его словам, российские удары фактически уничтожили все действовавшие доменные печи на металлургических предприятиях страны. В связи с этим глава ассоциации призвал правительство уменьшить налоги для простаивающих производств и сохранить бронирование сотрудников от мобилизации, чтобы отрасль не остановилась окончательно.

При этом, отмечает издание, статистика, которую публикует сама ассоциация "Укрметаллургпром", показывает, что в сентябре выплавка стали в Украине все-таки шла. Правда, показала резкое сокращение до 131 тысячи тонн, что на 52,7% меньше, чем в августе 2026-го, и в 4,6 раза меньше, чем в сентябре 2025 года.

В октябре положение может оказаться еще хуже: о полной остановке производства заявил крупнейший меткомбинат Украины ArcelorMittal в Кривом Роге, прекращение выплавки стали анонсировал и комбинат "Запорожсталь".

Как пишет "Страна.ua" со ссылкой на отраслевые источники, главная причина остановок производства не столько российские обстрелы, сколько блокировка морского экспорта: дальнейшая выплавка стали теряет для собственников смысл, поскольку продавать ее будет некуда - объем внутреннего рынка на Украине незначительный.