Москва12 нояВести.Агрохолдинг Kernel полностью остановил все маслоэкстракционные заводы на Украине, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.
Среди причин остановки — повреждения производственных зданий, резервуаров и оборудования.
В компании отметили, что производство идет непрерывным циклом и отнесено к особому классу пожароопасности.
Как следствие, любые сбои или поломки во время работы могут обернуться крупным пожаром и угрозой для жизни сотрудников, поэтому руководство агрохолдинга приняло решение прекратить работу всех заводов на территории Украины.
В середине сентября 2026 года стало известно, что крупнейшее украинское горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог", входящее в состав корпорации ArcelorMittal, не сможет возобновить деятельность.