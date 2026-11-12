На Украине остановил производство крупнейший производитель подсолнечного масла Forbes: Kernel полностью заморозил маслоэкстракционное производство на Украине

Москва12 ноя Вести.Крупнейший на Украине производитель подсолнечного масла — агрохолдинг Kernel — полностью остановил все маслоэкстракционные заводы на Украине, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди причин остановки — повреждения производственных зданий, резервуаров и оборудования.

В компании отметили, что производство идет непрерывным циклом и отнесено к особому классу пожароопасности.

Как следствие, любые сбои или поломки во время работы могут обернуться крупным пожаром и угрозой для жизни сотрудников, поэтому руководство агрохолдинга приняло решение прекратить работу всех заводов на территории Украины.

В середине сентября 2026 года стало известно, что крупнейшее украинское горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог", входящее в состав корпорации ArcelorMittal, не сможет возобновить деятельность.