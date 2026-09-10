Москва10 сенВести.В Днепропетровской области прекратил работу завод по производству масла марки "Олейна". Об этом сообщила пресс-служба американской компании Bunge, которая владеет предприятием.
Ранее стало известно, что на заводе вспыхнул пожар, в результате которого существенные повреждения получила часть маслоэкстракционного производства. Работу предприятия полностью приостановили.
Ранее стало известно, что на Украине сгорел один их крупнейших ликероводочных заводов – комплекс, где производилась водка марки "Хортица". Уточняется, что огонь уничтожил порядка 3-4 миллионов бутылок готовой продукции.