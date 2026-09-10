На Украине прекратил работу завод по производству масла "Олейна"

Завод, выпускающий на Украине масло "Олейна", закрыли после пожара На Украине прекратил работу завод по производству масла "Олейна"

Москва10 сен Вести.В Днепропетровской области прекратил работу завод по производству масла марки "Олейна". Об этом сообщила пресс-служба американской компании Bunge, которая владеет предприятием.

Ранее стало известно, что на заводе вспыхнул пожар, в результате которого существенные повреждения получила часть маслоэкстракционного производства. Работу предприятия полностью приостановили.

Ранее стало известно, что на Украине сгорел один их крупнейших ликероводочных заводов – комплекс, где производилась водка марки "Хортица". Уточняется, что огонь уничтожил порядка 3-4 миллионов бутылок готовой продукции.