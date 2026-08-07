Один из крупнейших производителей упаковки для молока приостановил работу в РФ

Крупный производитель упаковки для молока приостановил работу в Ленобласти Один из крупнейших производителей упаковки для молока приостановил работу в РФ

Москва7 авг Вести.Один из крупнейших в России заводов по производству упаковки для молочных товаров приостановил работу в Ленинградской области, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо управляющего этим предприятием.

Издание уточнило, что предприятие в промзоне "Уткина заводь" во Всеволожском районе Ленинградской области принадлежит компании "Праймкартонпак". Ранее это был завод норвежского производителя упаковки для жидких пищевых продуктов Elopak.

Как следует из документа, 24 июля 2026 г. на территории складского комплекса "Уткина заводь" произошел пожар, в результате которого пострадали производственные помещения принадлежащего компании завода говорится в сообщении

Согласно информации "Ведомостей", в тот же день в этой промзоне украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries.

По данным представителя компании "Праймкартонпак", причины пожара на заводе устанавливает следствие, доступ к территории приостановлен ради безопасности и аварийно-спасательных работ.

...По имеющейся у него информации, производственное помещение организации разрушено, а находившееся там оборудование восстановлению не подлежит указывается в сообщении

Сроки восстановления работы завода в компании назвать затрудняются.

В апреле прошлого года сообщалось, что в Подмосковье запустили производство отечественного аналога упаковки "Тетра Пак".