Распределительный центр "Ленты" загорелся во время атаки БПЛА на Ленобласть

Распределительный центр "Ленты" загорелся во время атаки БПЛА на Ленобласть Распределительный центр "Ленты" загорелся во время атаки БПЛА на Ленобласть

Москва4 авг Вести.В Ленинградской области ранним утром 4 августа в результате падения БПЛА на территорию распределительного центра "Группы Лента" произошло возгорание, пишет 78.ru.

В пресс-службе компании изданию сообщили, что сотрудники центра были своевременно эвакуированы. Пожар полностью потушили к 9 утра.

Один из водителей штабелера получил ожоги и сейчас находится в больнице говорится в публикации

Отмечается, что распределительный центр временно приостановил прием товаров от поставщиков, но в магазинах, которые он обслуживает, есть достаточный запас товаров для удовлетворения ежедневного спроса покупателей.

Сейчас оценивается ущерб и принимаются меры для скорейшего возобновления работы.

Ранее сегодня в компании Wildberries рассказали, как идут работы по локализации пожара и устранению последствий атаки БПЛА в Красном Бору Ленинградской области.