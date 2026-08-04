Москва4 авгВести.В Ленинградской области ранним утром 4 августа в результате падения БПЛА на территорию распределительного центра "Группы Лента" произошло возгорание, пишет 78.ru.
В пресс-службе компании изданию сообщили, что сотрудники центра были своевременно эвакуированы. Пожар полностью потушили к 9 утра.
Один из водителей штабелера получил ожоги и сейчас находится в больницеговорится в публикации
Отмечается, что распределительный центр временно приостановил прием товаров от поставщиков, но в магазинах, которые он обслуживает, есть достаточный запас товаров для удовлетворения ежедневного спроса покупателей.
Сейчас оценивается ущерб и принимаются меры для скорейшего возобновления работы.
Ранее сегодня в компании Wildberries рассказали, как идут работы по локализации пожара и устранению последствий атаки БПЛА в Красном Бору Ленинградской области.