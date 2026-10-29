Москва29 окт Вести.Криворожский горсовет обратился к владельцу завода "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшего металлургического предприятия Украины, с просьбой пересмотреть планы его консервации. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Согласно публикации, обращение направлено лично индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. Депутаты считают, что руководство компании не обсудило с местными властями альтернативные варианты, а остановка предприятия лишит дохода 17 тыс. его сотрудников. Кроме того, названы экологические риски, связанные с прекращением обслуживания хранилищ токсичных отходов, дамб и систем отвода шахтных вод.

Компания-владелец начала консервацию производства в начале октября, объяснив это невозможностью восстановить работу завода в условиях вооруженного конфликта. Холодная остановка должна занять два месяца, после чего предприятие планируют законсервировать.

Об этом решении ArcelorMittal объявила 5 сентября, заявив, что не сможет возобновить работу завода. Это был последний и крупнейший металлургический завод страны, который до того не сообщал об остановке. Ранее, 18 сентября, стало известно об остановке "Запорожстали" и "Каметстали", а 22 сентября прекратил работу трубопрокатный завод "Интерпайп сталь". Днепровский металлургический завод фактически остановился еще раньше из-за финансовых проблем.

"АрселорМиттал Кривой Рог" и "Запорожсталь" выплачивали в бюджет около 4 млрд гривен ($90 млн) налогов в год каждый, "Каметсталь" — 2,5 млрд гривен ($56 млн).