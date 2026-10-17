На металлокомбинате "Запорожсталь" повреждены доменные печи и инфраструктура

На "Запорожстали" повреждены доменные печи и инфраструктура после взрывов На металлокомбинате "Запорожсталь" повреждены доменные печи и инфраструктура

Москва17 окт Вести.В результате взрывов на металлургическом комбинате "Запорожсталь" зафиксированы повреждения инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте холдинга украинского бизнесмена Рината Ахметова "Метинвест", в состав которого входит предприятие.

В публикации уточняется, что поражены доменные печи, а также энергетическая и логистическая инфраструктура металлокомбината.

Согласно информации из открытых источников, завод находится в Заводском районе города Запорожье.

Утром, 17 октября, Минобороны РФ сообщило, что российская армия в ходе массированного ночного удара поразили металлургический комбинат "Запорожсталь", а также предприятие "Запорожтрансформатор" в подконтрольном Киеву Запорожье.