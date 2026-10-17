ВС РФ атаковали объекты ВСУ Кривом Роге, Житомире и Запорожье Российская армия поразила объекты ВСУ в Запорожье, Кривом Роге и Житомире

Москва17 окт Вести.Вооруженные силы Российской федерации в ночь на субботу, 17 октября, нанесли комплексных удар по инфраструктуре на Украине, которая обеспечивала деятельность ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

Согласно данным ведомства, был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир.

В городе Кривой Рог поражен металлургический комбинат –крупнейшее предприятие металлургической промышленности Украины, обеспечивающее металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс говорится в сообщении МО РФ в мессенджере MAX

Кривой Рог - родной город лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Кроме того, российская армия в городе Житомире поразила электроподстанцию, которая распределяла энергию из западных регионов Украины для предприятий ВПК.

В Запорожье войска ВС РФ ударили по крупнейшему в стране предприятию - металлургическому комбинату "Запорожсталь", который входит в группу SCM Рината Ахметова.

Ранее (завод) осуществлял годовую выплавку чугуна – до 1,44 млн тонн и выпуск прокатной стали – свыше 1,3 млн тонн. Продукция шла в основном для нужд военной промышленности говорится в сообщении министерства

Кроме того, в Запорожье попал под удар завод "Запорожтрансформатор", выпускавший силовые масляные трансформаторы 220-750 кВ. Это предприятия с 2022 года находится под управлением министерства обороны Украины и используется в интересах ВСУ, добавляет МО РФ.

Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре на Украине после атак ВСУ на российские НПЗ. ВС РФ практически ежедневно отчитывается о пораженных объектах в портах, складах и дата-центров в различных регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области, а заже предприятий, выпускающих продукцию для украинской армии.