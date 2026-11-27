Минобороны: ВС РФ ударили по заводам, электроподстанциям и сухогрузу на Украине

ВС РФ ночью нанесли масштабные удары по инфраструктуре и ВПК Украины Минобороны: ВС РФ ударили по заводам, электроподстанциям и сухогрузу на Украине

Москва27 ноя Вести.Российские войска минувшей ночью нанесли масштабные удары на Украине по объектам транспорта, ВПК и морским судам, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что удары в ночь на 27 ноября нанесены беспилотниками.

В результате ударов поражены: ...логистический центр в населенном пункте Белая Церковь Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение компонентов для изготовления твердого ракетного топлива говорится в сообщении

В городе Запорожье под удар попали завод "Мпка-Украина", который поставлял ВСУ электротехническую продукцию, а также объект транспортной инфраструктуры.

В Хмельницкой области в населенном пункте Летичев поражено промышленное предприятие "Термопласт", которое использовалось для производства ударных беспилотников.

В Житомире под удар попала электроподстанция, которая обеспечивала работу предприятий ВПК.

В Днепропетровской области российские войска нанесли удары по четырем локомотивам и еще одной электроподстанции, которые также использовались ВСУ и объектами ВПК.

Кроме того, в Черном море поражен сухогруз с грузами военного назначения, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили место сборки и хранения БПЛА для Fire Point в Киеве.