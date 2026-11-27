Москва27 нояВести.Российские войска минувшей ночью нанесли масштабные удары на Украине по объектам транспорта, ВПК и морским судам, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что удары в ночь на 27 ноября нанесены беспилотниками.
В результате ударов поражены: ...логистический центр в населенном пункте Белая Церковь Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение компонентов для изготовления твердого ракетного топливаговорится в сообщении
В городе Запорожье под удар попали завод "Мпка-Украина", который поставлял ВСУ электротехническую продукцию, а также объект транспортной инфраструктуры.
В Хмельницкой области в населенном пункте Летичев поражено промышленное предприятие "Термопласт", которое использовалось для производства ударных беспилотников.
В Житомире под удар попала электроподстанция, которая обеспечивала работу предприятий ВПК.
В Днепропетровской области российские войска нанесли удары по четырем локомотивам и еще одной электроподстанции, которые также использовались ВСУ и объектами ВПК.
Кроме того, в Черном море поражен сухогруз с грузами военного назначения, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили место сборки и хранения БПЛА для Fire Point в Киеве.