Москва27 нояВести.Российская армия нанесла удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинских боевиков, сообщило Министерство обороны России. Цель была поражена в акватории Черного моря юго-западнее Одессы.
В ночь на 27 ноября российские силы атаковали объекты транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морские суда, которые использовались в интересах ВСУ. Удар был нанесен с помощью беспилотников.
В результате ударов поражены: ... морское судно типа "сухогруз" в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, доставлявшее на Украину грузы военного назначения