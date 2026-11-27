08:47 27 ноября 2026 Валерия Шафирко Силовые структуры ВС РФ нанесли удар по судну с военными грузами для ВСУ ВС РФ поразили перевозившее военные грузы для ВСУ судно юго-западнее Одессы © Кадр телеканала "Россия 24"

Москва27 ноя Вести.Российская армия нанесла удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинских боевиков, сообщило Министерство обороны России. Цель была поражена в акватории Черного моря юго-западнее Одессы. В ночь на 27 ноября российские силы атаковали объекты транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морские суда, которые использовались в интересах ВСУ. Удар был нанесен с помощью беспилотников. В результате ударов поражены: ... морское судно типа "сухогруз" в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, доставлявшее на Украину грузы военного назначения

говорится в сообщении российского военного ведомства

Помимо этого российская армия поразила завод "МПКА-Украина" в Запорожье, который производил и поставлял электротехническую продукцию для ВСУ, промышленное предприятие "Термопласт" в Хмельницкой области, задействованное в производстве ударных беспилотников для украинской армии, а также логистический центр ВСУ в Киевской области.