Москва26 нояВести.Российская армия нанесла удар по сухогрузу в акватории Черного моря к югу от Одессы, который перевозил грузы для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Судно было атаковано российскими беспилотниками.
В акватории Черного моря южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУговорится в сообщении
Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили в Киеве промышленное предприятие "Химволокно", которое производит компоненты для дронов.