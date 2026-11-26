МО РФ: в Киеве поражено предприятие "Химволокно" Минобороны РФ: в Киеве поражено предприятие "Химволокно"

Москва26 ноя Вести.Вооруженные силы (ВС) России поразили в Киеве промышленное предприятие "Химволокно", которое производит компоненты для беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В сообщении ведомства сказано, что в ночь на 26 ноября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными дронами по объектам военно-промышленного комплекса в украинской столице.

В результате удара в г. Киев поражены … промышленное предприятие (ОАО "ХИМВОЛОКНО"), производящее компоненты для боевых частей беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности говорится в материале

По заявлению Минобороны, также было поражено место сборки и хранения дронов для компании Fire Point – предприятие "Оаклайн". А в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший военные грузы, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны РФ за ночь перехватили 343 украинских беспилотника над регионами России.