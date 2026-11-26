Силы ПВО РФ за ночь перехватили 343 украинских беспилотника над регионами России Минобороны: силы ПВО РФ за ночь сбили 343 украинских дрона над регионами РФ

Москва26 ноя Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 26 ноября, нейтрализовали 343 украинских беспилотника над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

По заявлению ведомства, дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской и Ульяновской областями, над Московским регионом, Ставропольским краем, Краснодарским краем, Татарстаном, Башкортостаном, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Минобороны сообщало, что силы ПВО сбили за 12 часов 25 ноября 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ.