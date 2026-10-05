ПВО РФ за день сбила 343 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

ПВО за день сбила 343 беспилотника ПВО РФ за день сбила 343 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

Москва5 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны в течение дня сбили 343 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

В заявлении ведомства говорится, что атака была отбита в период с 08.00 до 20.00 мск.

Беспилотники ВСУ были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Уточняется, что сбитые дроны относились к самолетному типу.

Ранее российские военные ударили по местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

В Минобороны также сообщали, что российские военные сжимают кольцо окружения подразделений украинских войск на северо-востоке Харьковской области.