МО РФ сообщило об ударах по пунктам временной дислокации ВСУ и наемников МО: российская армия поразила места хранения БПЛА и пункты дислокации ВСУ

Москва5 окт Вести.Российские военные ударили по местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что цели были поражены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными и артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил России.

В результате действий российских войск потери Вооруженных сил Украины за сутки составили около 1435 военнослужащих.

Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки "Центр" – свыше 475 военных. На направлении группировки "Север" потери составили более 270 военнослужащих, "Востока" – более 255, "Запада" – до 220, "Юга" – до 175 и "Днепра" – до 40.

Кроме того, в оборонном ведомстве указали, что ВС РФ сжимают кольцо окружения подразделений украинских войск на северо-востоке Харьковской области.