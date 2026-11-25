Минобороны: силы ПВО в ночь на среду сбили 305 украинских БПЛА над регионами РФ

Средства ПВО за ночь сбили 305 украинских беспилотников над регионами России Минобороны: силы ПВО в ночь на среду сбили 305 украинских БПЛА над регионами РФ

Москва25 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 25 ноября, сбили 305 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В оборонном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Нижегородской, Ростовской, Тамбовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Краснодарского края.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в период с 08.00 до 20.00 24 ноября уничтожили над российскими регионами 32 украинских беспилотника.