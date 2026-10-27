Москва27 октВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две управляемые авиабомбы и 645 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 645 беспилотных летательных аппаратов самолетного типасказано в сообщении МО
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночь на 27 октября уничтожили 222 дрона ВСУ над регионами России и Черным морем.