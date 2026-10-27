Минобороны: ПВО за сутки сбила 645 украинских беспилотников в зоне СВО

Силы ПВО за сутки сбили 645 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации Минобороны: ПВО за сутки сбила 645 украинских беспилотников в зоне СВО

Москва27 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две управляемые авиабомбы и 645 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 645 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении МО

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночь на 27 октября уничтожили 222 дрона ВСУ над регионами России и Черным морем.