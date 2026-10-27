Минобороны: ПВО за ночь сбила 222 дрона ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Средства ПВО за ночь сбили 222 беспилотника ВСУ над регионами РФ и Черным морем Минобороны: ПВО за ночь сбила 222 дрона ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Москва27 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 27 октября, сбили 222 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны России.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении МО

Уточняется, что вражеские БПЛА были уничтожены над территориями Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 08.00 до 20.00 мск понедельника, 26 октября, силы ПВО сбили 37 беспилотников ВСУ над российскими территориями.