Сибига: Орбан на посту генсека ООН применит свои навыки вето и шантажа

Глава МИД Украины отреагировал на слухи о назначении Орбана генсеком ООН Сибига: Орбан на посту генсека ООН применит свои навыки вето и шантажа

Москва27 окт Вести.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орабана после того, как узнал о его возможном выдвижении на пост генерального секретаря ООН. Своим мнением относительного этого он поделился на странице в соцсети Х.

Уверен, что Виктор Орбан на посту генсека ООН смог бы найти применение своим виртуозным навыкам вето и шантажа — тем самым, что он годами оттачивал, срывая принятие важных решений в Евросоюзе написал Сибига

После этого глава внешнеполитического ведомства Украины напомнил Орбану инцидент, который произошел на саммите Евросоюза в декабре 2023 года. Канцлер Германии Олаф Шольц предложил тогда еще премьер-министру Венгрии сходить за чашкой кофе, чтобы "остальные лидеры ЕС смогли согласовать начало переговоров о вступлении Украины в союз".

Ранее в СМИ сообщали, что Вашингтон планирует продвигать Виктора Орбана на пост генсека НАТО. Заручиться поддержкой в этом вопросе администрация Трампа планирует у России и Китая.