Замглавы МИД РФ Алимов: Орбан еще может быть выдвинут на пост генсека ООН

МИД РФ: Орбан технически еще может быть выдвинут в генсеки ООН Замглавы МИД РФ Алимов: Орбан еще может быть выдвинут на пост генсека ООН

Москва26 окт Вести.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан технически еще может быть переведен в генеральные секретари ООН, так как сроки выдвижения кандидатов еще не прошли. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

Так он прокомментировал публикацию Wall Street Journal, в которой говорилось, что администрация США хотела бы вступления Орбана в борьбу за должность генсека ООН.

Ограничений нет, мы не следим за показами других кандидатов сказал Алимов журналистам, отвечая на вопрос о технических возможностях выдвижения Орбана

При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что ни Россия, ни США, ни Китай выдвигать Орбана не будут, потому что страны являются членами Совета безопасности ООН.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года. В настоящий момент на этот пост заявлены семь кандидатов. Один из претендентов на эту должность – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.